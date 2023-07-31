中国和阿联酋将于下月在新疆举行首次空军联合训练

中国/阿联酋/中东

中国国防部7月31日发布消息，根据年度计划及中阿双方达成的共识，中阿“猎鹰盾牌-2023”空军联合训练将于8月在中国新疆举行。此系中阿首次举行空军联训，旨在深化两军务实交流与合作，增进双方了解与互信。

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阿联酋位于阿拉伯半岛东部，北濒波斯湾，海岸线长734公里。西和南与沙特阿拉伯交界，东和东北与阿曼毗连，地处中东战略要地。该国境内拥有美法两国军队的军事基地。

由于美国多年来与阿联酋关系密切，而且阿联酋自2012年以来一直是美国武器的世界第三大买主，中国与阿联酋关系的加深引起美国官员的关切。

阿联酋政府在华盛顿的压力下，曾于2021年12月宣布，已经停止哈利法港中国海运码头的建设。但是据《华盛顿邮报》获得的近期泄密文件透露，2022年12月，也就是阿联酋政府宣布停止码头建设一年后，哈利法港又重建相关的建筑活动。

2021年12月，阿联酋政府宣布已暂停与美方就购买至多50架F-35战斗机和其他武器的230亿美元交易进行谈判，这表明这个海湾国家与美国的关系此时已经出现摩擦。

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