美国与沙特正拟定协议，为沙特与以色列关系正常化铺平道路

沙特/以色列/美国

据《华尔街日报》8月9日报导，美国官员称，美国和沙特已就沙特承认以色列以换取对巴勒斯坦问题的让步、美国的安全保证和民用核项目帮助的协议的大体轮廓达成一致。美国官员谨慎乐观地表示，在未来9到12个月内，他们可以敲定将成为一代人中最重要的中东和平协议的更多细节。但美方官员警告说，面临着巨大的困难。

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沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼2周前在吉达会见了美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan），希望加快谈判进程。谈判代表们现在已开始讨论具体细节，包括解决沙特提出的美国帮助该国发展民用核项目，并提供钢铁般的安全保证的要求。沙特还在寻求以色列作出重大让步，以帮助推动巴勒斯坦建国。作为回报，美国正向沙特施压，要求其限制与中国不断发展的关系。一位美国高级官员说，“制定了一项工作计划，以探索其中的要素，并测试可能的界限”。

据美国官员称，华盛顿、利雅得和耶路撒冷都认识到，现在是努力促成协议的时候了，因此各方的努力不断发展。拜登一直试图削弱美国在中东的军事存在，并在美方的有限支持下编织一个能够应对伊朗威胁的地区安全联盟。虽然美方官员称，拜登尚未决定他愿意付出的代价，但总统对该协议的关注反映了他的观点，即美国必须继续在中东扮演核心角色，以遏制伊朗、因入侵乌克兰战争而孤立俄罗斯，并挫败中国取代华盛顿在该地区利益的努力。

美国官员表示，作为美国对沙特作出重大让步的交换条件，拜登政府正试图获得利雅得的保证，即沙特将在经济和军事上与中国保持距离。这些官员说，美国可能会要求沙特保证不允许中国在该国建立军事基地——这个问题已经成为拜登政府和阿联酋之间的一个特别痛点。

美国官员说，谈判代表还可能要求限制沙特使用中国电信巨头华为公司开发的技术，并保证利雅得将使用美元而非人民币为石油销售定价。预计美国还将寻求办法结束因沙特一再减产而引发的油价争执。

沙特王储就其承诺向不同受众发出了相互矛盾的信息。负责这一问题的美国官员说，穆罕默德·本·萨勒曼是在认真努力促成一项协议。但据沙特官员称，王储曾对助手说，他还没准备好与以色列建立类似与阿联酋的全面外交关系，后者已于2020年8月13日与以色列正式建立关系。

沙特官员说，穆罕默德·本·萨勒曼告诉他的顾问，他并不着急，尤其是以色列目前的强硬派联合政府反对建立独立的巴勒斯坦国。

华盛顿智库、中东研究所负责政策的副总裁卡图利斯（Brian Katulis）将这一努力比作登山者试图连续攀登几座珠穆朗玛峰。卡图里斯说，“这是一个非常危险的境地。他们需要做4、5件事，以确保他们不会凭空消失或掉下山。对我来说，短期内这似乎不太可能，但谁知道呢？”

报导指，谈判者面临的一个主要障碍是以色列必须向巴勒斯坦人作出何种让步才能换取与沙特建交。美国和沙特官员表示，以色列必须提出一个重要条件，以推动建立独立巴勒斯坦国的努力。

以色列领导人在会谈中淡化了巴勒斯坦问题的重要性。以色列总理内塔尼亚胡本周早些时候表示，这个问题在谈判中出现的“比你们想象的要少得多”。他告诉彭博社，“这就像是一个复选框。你必须打勾才能说你正在这么做”。据了解讨论情况的人士称，这个问题仍然是谈判中最没有进展的要点之一。

以色列国家安全顾问哈内格比（Tzachi Hanegbi）说，谈判代表尚未向以色列领导人提出具体想法。他说，“目前，我们甚至不知道从何谈起”。哈内格比说：“他们仍在处理彼此间的基本问题。因此，显然现在就讨论这个问题还为时过早”。

沙特官员对不妥协、分裂且民众支持率有限的巴勒斯坦领导人的耐心越来越少。但是，作为伊斯兰教两个最重要圣地的所在地，沙特正在寻求从以色列那里获得有意义的让步，以抵御伊朗和土耳其等对手指责利雅得粉碎巴勒斯坦独立建国梦想的批评。巴勒斯坦问题对沙特和世界各地的活动家来说也仍然是一个令人振奋的问题。

内塔尼亚胡已明确表示，他只愿意向巴勒斯坦人作出适度让步，而即使是这些让步也可能遭到其强硬派执政联盟伙伴的反对，因为他们希望吞并以色列占领的约旦河西岸巴勒斯坦土地。以色列官员还对沙特寻求发展核能项目表示担忧，认为这将加速地区核军备竞赛，十分危险。虽然以色列不会公开承认这一点，但该国是中东地区唯一拥有核武器的国家，不希望看到其他国家也加入这个小俱乐部。

以色列官员担心，美国对沙特民用核项目的支持可能会为利雅得发展核武器铺平道路，而沙特王储曾表示，如果伊朗首先发展核武器，他就会这样做。哈内格比说，“完全相信”，“无论美国在这个问题上将作出什么决定”，都会解决以色列的担忧。

预计协议的细节还将面临美国国会的审查，国会山的许多议员不愿向穆罕默德·本·萨勒曼让步。美国情报官员称，这名沙特王储曾在2018年为派遣杀手小组前往伊斯坦布尔杀害知名记者、《华盛顿邮报》专栏作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）开绿灯。

美国国会议员已经对华府向沙特提供条约约束下的安保保证，即一旦沙特遭到攻击，美国将保护沙特的前景表示担忧，而这一保证需要参议院的批准。即使是不需要国会明确支持的较小的安全保证，也可能在华盛顿遇到阻力。

一些议员反对扩大对沙特军售的言论，拜登在2021年上任时曾对相关军售加以限制，以抗议沙特在也门使用美制武器。

如果美国能通过谈判达成沙特、以色列、巴勒斯坦和国会领导人都能接受的一揽子协议，拜登政府就希望全球支持这一改变历史的协议的压力，能促使以色列反对党与内塔尼亚胡联手支持协议，而这是他们迄今为止一直拒绝考虑的。

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