伊沙恢复邦交后 伊朗外长首访利雅得

中东，外交

据伊朗官方媒体报道，伊朗外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希扬周四（8月17日）抵达利雅得，开始两国恢复外交关系以来对沙特的首次正式访问，这是七年来首位伊朗外长访问沙特。

广告 继续浏览后续

分属什叶和逊尼不同教派的伊朗和沙特2016年因抗议者袭击沙特驻德黑兰大使馆而断交，抗议者是回应沙特处决一名什叶派神职人员。在中国斡旋下，今年3月10日中东这两个敌对大国达成协议，启动恢复外交关系。

据伊朗法尔斯通讯社报道，阿米尔-阿卜杜拉希安周四在机场受到沙特副外长的迎接，在此次为期一天访问中，他预计将会见沙特外长以及其他高级官员。报道引述消息人士透露，伊朗新任驻沙特大使阿里雷扎·埃纳亚提陪同其此次首访。

伊朗国家电视台 Irib 周四早些时候表示，这次访问双方将重点讨论“双边关系、地区和国际问题”。

在两国协议恢复邦交后，伊朗6月6日已重新开设驻利雅得大使馆， 6月中旬，沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉亲王访问了德黑兰，这是沙特外长17年来首次对伊朗进行访问。

而沙特驻伊朗大使馆在八月初也重新开放。此外，据伊朗官方媒体周三的报道，伊朗与沙特恢复邦交后，两国军事官员在莫斯科出席安全会议期间首次会面。

伊朗8月9日曾表示沙特驻德黑兰大使馆已开始运作，但利雅得并未给予证实。

伊朗和沙特两个中东大国此前一直保持着敌意，表现在在地区问题上经常采取相反立场。自三月关系解冻以来，沙特与伊朗的盟友叙利亚也重新建立联系，并加强了在也门的和平努力；在伊朗方面，德黑兰近几个月来加强了外交活动，并试图与其他阿拉伯国家建立更密切的关系，以减少孤立并促进其经济。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅