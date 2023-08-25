沙特要建核电站 或以称采中国竞标向美国施压

沙特/中国/美国/核电站

据沙特知情官员称，沙特正考虑中国对该国核电站项目的承建竞标。此举旨在向拜登政府施压，迫使其在美国帮助沙特发展核能项目的条件上做出让步。

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据华尔街日报今天报道，沙特考虑中国对其核电站的承建竞标，借此向美国施压，而沙特正在寻求美国帮助发展民用核项目。

美国已表示，对沙特的核项目援助前提是沙特同意不在境内进行铀浓缩活动或开采铀矿。

中国并不寻求对沙特开出这些防扩散条件。中国已在设法加强在中东的影响力，这令华盛顿方面感到不安。

沙特已要求美国帮助其发展一个民用核项目，将此作为一项潜在协议的一部分。该协议将涉及沙特与以色列外交关系正常化。目前利雅得方面不承认以色列。

在此类协议中，沙特还将要求美国为其提供安全保障。

以色列以及华盛顿的一些官员和议员担心沙特发展核能项目的目标可能为利雅得方面发展核武器铺平道路。

上述官员表示，国有企业中国核工业集团公司(China National Nuclear Corp., 简称：中核集团)已投标在沙特东部省建造一座核电站，地点靠近沙特与卡塔尔和阿联酋的边境。

沙特官员承认，与中国探讨此事是促使拜登政府在防扩散要求上作出妥协的一种方式。

沙特官员表示，他们倾向于聘请韩国电力(Korea Electric Power, 015760.SE)来建造该核电站的反应堆，并吸收美国的运营专长，但不愿接受华盛顿一般而言会提出的防扩散要求。

沙特官员称，如果与美国的谈判最终失败，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)准备很快与中核集团合作。卡内基国际和平研究院(Carnegie Endowment for International Peace)专门研究中东能源问题的非常驻研究员Justin Dargin说，中国很可能不会提出同样的防扩散要求，从而成为对沙特更有利的合作伙伴。

中国外交部表示，中国将在严格遵守国际防扩散义务的前提下，继续与沙特在民用核能领域开展合作。

华尔街日报说，对于曾经坚定地站在美国阵营的沙特王国来说，继续推进中方的竞标将标志着该国在地缘政治方面又一次转向中国。

为其他国家建造反应堆在本质上具有地缘政治意义，因为它将参与其中的国家与高昂的长期合同紧密联系在一起。中核集团前董事长孙勤曾将此类交易比作百年婚姻，从最初的讨论到签署协议，再到核电站的建设、维护和退役都非常耗时。

中国是沙特最大的石油买家和最大的贸易伙伴，北京方面今年促成了沙特和伊朗关系正常化的协议。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)曾报道，中国帮助利雅得建造自己的弹道导弹，并帮助沙特建造从铀矿石中提取铀黄饼的设施——这是浓缩铀的第一步。沙特政府表示正与中国合作勘探铀矿，但《华尔街日报》披露的信息引起了美国和其盟友官员的担忧，他们认为利雅得方面仍保留着发展核武器的选项。

能源情报公司Energy Intelligence的Philip Chaffee称，即使中国赢下项目的希望不大，但如果沙特想“催促华盛顿决策者”，以加快解决韩国电力与西屋电气公司(Westinghouse Electric)之间的问题，或者便于在与以色列的交易上讨价还价，沙特仍可能将中核集团作为一个选项。

不过沙特官员表示，沙特也是美国武器的最大买家，并希望继续牢牢处在美国的安全保护伞下。就美沙以关系达成广泛协议将巩固这位沙特王储在地缘政治方面的地位。

美国官员对于沙特就其核计划与中国接触几乎没有表示任何担忧，不过他们已施压利雅得方面限制与中国的军事合作。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%B2%99%E7%89%B9%E8%80%83%E8%99%91%E8%AE%A9%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%89%BF%E5%BB%BA%E6%A0%B8%E7%94%B5%E7%AB%99%E9%A1%B9%E7%9B%AE-65fbf0c1

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