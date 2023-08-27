以色列人反对当局司法改革 周末大示威

以色列

在以色列，反对司法改革的运动有增无减。8 月 26 日星期六，司法改革计划的反对者在各大城市、桥梁和十字路口集会，这已经是他们连续第 34 周在星期六晚上这样做了。甚至在耶路撒冷的以色列总统官邸前也举行了抗议活动。昨天晚上抗议活动还涉及其他议题，尤其是对巴勒斯坦领土的占领。

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以色列民众反对司法改革和内塔尼亚胡政府的示威动员仍在继续。据本台驻耶路撒冷记者米歇尔-保罗报道，数以万名示威者聚集在全国各地，继续抗议司法改革。

但在本周，他们还抗议政府对阿拉伯社会内部暴力的放任态度，以及极右翼部长伊塔马尔-本-格维尔（Itamar Ben Gvir）关于犹太人的安全优先于阿拉伯人的行动自由的言论。

Tomer 带着一群朋友专门来抗议这些言论：“甚至在极右翼部长伊塔马尔-本-格维尔发表可怕的种族主义言论之前，我们就认为他在煽动恐怖主义。他们的水平太低了，甚至承认对巴勒斯坦人存在可怕的歧视。而他们却毫不在乎此种言论！”

示威者还抗议内塔尼亚胡总理对他的这样的部长的支持。对于支持巴勒斯坦的活动家米哈来说，趋势是显而易见的：“这证明了民主和占领是不能并存的。当存在占领，右翼总是会加强。我们对此无能为力。我们现在可以看到，种族主义已经进入了政府。种族主义现在变得合法了。这是一个新现象，而这一切都是缘由于占领。”

以色列抗议者计划在未来几天举行更多的示威活动，其中一些活动将在约旦河西岸定居点的部长住宅门前举行。

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