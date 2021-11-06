中共六中全会将登场 习近平确立比肩毛邓地位

（法新社北京6日电） 中共19届中央委员会第6次全体会议（六中全会）预定下周召开，会议可望为中国国家主席、中共总书记习近平进入长期执政的第3任任期铺路。

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中共第19届六中全会订于8到11日在北京召开，中共党内最高权力机构的中央委员会，约400名委员将举行闭门会议。

外界预料，六中全会是为明年秋天中共第20届全国代表大会（20大）确立习近平第3个任期铺路，将他巩固为自毛泽东以来中国最具权势的领袖。

官方新华社报导，下周的六中全会里，中共党内高层将讨论建党百年奋斗的重大成就和历史经验重要论述。

另据港媒报导，六中全会将突出总书记习近平的功绩，确立中共百年「三段论」，令他与已故领袖毛泽东和邓小平并列，为习近平20大（第20次全国代表大会）继续掌舵中国扫清障碍。

中共中央政治局早前宣布，这次会议将审议「关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议」，这是中共百年党史上继1945年和1981年后第三个「历史决议」。

报导引述北京知情人士说，「新的决议将首次确立毛、邓江胡及习的中共百年『三段论』划分，进一步突出习近平的功绩。

© 2021 AFP