中共庆百年 北欧四大报联名炮轰香港新闻自由遭侵犯

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（法新社奥斯陆1日电） 北欧四大报今天在头版刊登联名社论，谴责今天庆祝建党百年的中国共产党政权打击香港独立媒体，同时也承诺将加强报导香港情势。

挪威「晚邮报」（Aftenposten）、瑞典「每日新闻」（Dagens Nyheter）、芬兰「赫尔辛基日报」（Helsingin Sanomat）和丹麦「政治报」（Politiken）的总编辑，对中华人民共和国发表联名公开信。

信中写道：「已经够了。中国逐渐将香港新闻自由的空气吸走，全世界无法再袖手旁观。」他们还承诺，「我们的报纸将以甚至更密集的篇幅报导香港令人惊骇的发展」。

支持民主的香港「苹果日报」6月因港区国安法规定而资产遭到冻结，被迫停刊；数名报社高层也因报纸刊登的一系列文章而遭到逮捕。

尽管香港的领导人一年来一再发言保证香港自由仍受保障，但在严苛的港区国安法施行下，表达某些政治观点属于违法，最重可判处无期徒刑。

北欧四大报的总编辑在公开信中表示：「我们一边观察，同时也越来越担忧，因为我们的职业，也就是自由、独立和批判的新闻报导，正遭到定罪。」

联名社论还指出，在苹果日报关门前，中共政权已将香港电台纳入当局控制，并给予香港警察新的网路审查权。

北欧国家在无国界记者组织（Reporters WithoutBorders ）的世界新闻自由度排名往往名列前茅，近年来也数度与中国当局起摩擦。包括挪威因2010年诺贝尔和平奖颁发给中国异议人士刘晓波，而与中国外交关系冻结6年；瑞典也因拥有中国和瑞典籍的出版家桂民海在中国遭入罪监禁，而与北京关系紧张。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP