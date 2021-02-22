中印争议边界 双方完成局部撤军

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（法新社新德里22日电） 中国与印度在喜马拉雅双方边界地区情势紧绷数月之后，印度今天表示他们与中国军队现已完成从局部争议地区撤军。

同属核武国的中印于1962年发生边界战争，两国从未正式划定边界，长期以来都互控对方在印度拉达克（Ladakh）地区的前线越界；拉达克地区紧邻中国西藏。

中印最新冲突在去年6月中转趋血腥，20名印军在具战略重要性的加万谷（Galwan Valley）一场边界斗殴中身亡，中方迟至本月19日才首度公布死伤，证实当时有4名军人丧生。

中印在加万谷冲突后举行9轮高层军事会谈，印度国防部长辛赫（Rajnath Singh）上周表示，双方同意从班公湖（Pangong Lake）撤军。

中印两国国防部在联合声明里指出，在20日举行第10轮军长级会谈时，「双方对班公湖地区一线兵力实现脱离接触给予积极评价」。

声明指出，这是「这是一个重要进展，为解决中印边界西段实控线地区其他问题提供了基础」。

「双方同意遵照两国领导人重要共识，继续保持沟通对话，稳控现地局势，稳步有序达成双方都可接受的解决方案，共同维护边境地区和平与安宁。」

© 2021 AFP