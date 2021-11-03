中印发生冲突后 喜马拉雅山边界印度加强防卫

（法新社印度达旺镇3日电） 通往印度喜马拉雅山边界的道路蜿蜒曲折，途中有宛如明信片般美景的潺潺溪流和宁静的湖泊，偶尔还会看到炮管和军事掩体。

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一年前印度和中国士兵在中印边界发生致命冲突，自此之后印度沿着地形凶险的山区加强边界防卫，此地区长久以来是中印两国冲突的引爆点。

与西藏接壤的阿鲁纳查省（Arunachal Pradesh）位于喜马拉雅山南麓，与西藏享有共同的佛教文化传承。

1959年藏人在拉萨起义，反抗中国统治失败后，西藏精神领袖达赖喇嘛从阿鲁纳查省进入印度，流亡至今。

北京也声称拥有阿鲁纳查省（中国称为藏南）的主权，在达赖喇嘛流亡3年后，曾于一场血腥战争中，短暂占领大部分领土。

2020年中开始，中印情势再度紧张，当时两国军人在边境西段拉达克地区（Ladakh）徒手斗殴，造成至少20名印度军人和4名中国士兵死亡。

现在双方会例行性派员巡逻对方宣称拥有或控制的区域，印度也指控中国在边境附近建立永久性设施。

印度东方司令部司令潘德（Manoj Pande）上个月与媒体团见面时表示：「我们观察到中国那侧有一些基础建设发展，现在有较多的士兵部署在那里。」

新德里当局已藉由加强阿鲁纳查省的防卫，部署巡弋飞弹、榴弹炮、美制契努克式运输直升机和以色列制无人机来因应。

© 2021 AFP