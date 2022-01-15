中国与伊朗外长举行会谈 启动25年全面合作协议落实工作

（法新社北京15日电） 中国今天宣布启动与伊朗签署的25年全面合作协议落实工作，加强两国之间的经济和政治合作，同时中国也抨击美国对伊朗的制裁。

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中国和伊朗经过数年谈判后，于去年签署这项协议，就能源、安全、基础建设和人文交流等领域建立广泛的合作关系。

中国外交部在声明中表示，中国外交部长王毅和伊朗外长阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）昨天在江苏省无锡举行会谈，并宣布启动两国全面合作计画。

有关这项协议的细节并不多，但「纽约时报」（New York Times）2020年曾援引协议草案报导，这项协议将确保中国定期获得石油供应。

中国是伊朗最大贸易伙伴，在美国前总统川普于2018年再度对伊朗实施单边制裁之前，中国是伊朗最大石油买家之一。

中国官方已宣告停止从伊朗进口石油，但分析师表示，伊朗原油被伪装成其他产地的原油，持续进口到中国。

王毅昨天向伊朗外长表示，中国会持续「反对对伊朗的非法单边制裁，反对藉人权等议题进行政治操弄，反对粗暴干涉伊朗等地区国家的内政」。

© 2022 AFP