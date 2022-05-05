中国严格清零防疫 欧盟商会：欧洲企业信心大减

（法新社北京5日电） 中国欧盟商会今天发布一项调查报告指出，由于供应链陷入混乱、营收预测下调及员工人力不足等因素影响，北京当局严格的清零防疫政策已导致在中国营运的欧洲企业信心大减。

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中国欧盟商会（European Union Chamber of Commerce in China）的报告指出，包括全国最大城市上海在内的数十个中国都市的严格防疫措施，已造成「极大规模混乱」。

中国欧盟商会提到：「虽然（乌克兰）战争对在中国经营的欧洲企业造成影响，但COVID-19（2019冠状病毒疾病）代表的是更迫切的挑战，且造成商业信心大幅下滑。」

中国欧盟商会这份针对370多名会员的调查，是在今年4月下旬进行。

近1/4的受访者目前正考虑把当前或计画中的投资，从中国转移到其他市场，这项数字相较两个月前增加超过一倍。

调查还显示，近60%的受访者下调他们今年营收预期，大约1/3受访者认为他们的员工人力有所减少。

防疫封控措施打乱了供应链，92%的受访者表示，他们蒙受近期关闭港口、道路货运减少和海运成本上升的负面影响。

调查报告更指出「中国市场对许多受访者来说，已经失去相当大吸引力」，并提到COVID-19的相关防疫措施让中国的投资吸引力下滑。

© 2022 AFP