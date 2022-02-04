中国人权纪录不佳 英奥运银牌得主批不应主办冬奥

（法新社北京4日电） 中国人权纪录引发外界质疑，曾获奥运银牌的英国自由式滑雪选手肯伍锡和前美国奥运国手、美国花式滑冰教练黎朋批评将冬奥交由中国主办的决定。

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北京冬奥将在今天正式开幕，但对中国人权的担忧，尤其是对维吾尔族穆斯林少数族群命运的担忧，让冬奥筹备工作蒙上阴影。

美国正在领导一场对北京冬奥的外交抵制活动，原因是美国认为在新疆地区存在所谓的种族灭绝和反人类罪行。中国则否认指控。

中国当局上个月警告参赛选手不要批评北京政府，但英国自由式滑雪选手肯伍锡（Gus Kenworthy）说，他不会保持沈默。他在2014年索契冬奥代表美国参赛获得银牌。

他在北京冬奥开幕前告诉英国广播公司（BBC）：「在我看来，如果任何国家有骇人听闻的人权纪录，我不认为他们应该被允许主办奥运。」

美国花式滑冰教练、前美国奥运国手黎朋（Adam Rippon）在北京表示，他希望奥运能对主办国进行更多审查。

现年32岁的2018年平昌冬奥团体赛铜牌得主黎朋告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「我希望透过奥运，可以让更多人关注人权议题，确实给中国政府带来压力，让他们应对这个问题。」（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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