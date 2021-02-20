中国人社区爆32例感染 柬埔寨防疫破功

广告 继续浏览后续

（法新社金边20日电） 柬埔寨总理洪森（Hun Sen）今天说，境内一个中国人社区爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。此事让原本堪称顺利的柬埔寨防疫工作破功。

柬埔寨迄今控制疫情的表现颇佳，首都金边的生活大致已回归常轨。

但一群中国人为了取得赴海外旅行所需的医疗证书而接受病毒采检，今天发现结果呈阳性反应，令人担心社区疫情扩大。

洪森在国营电视台播放的演说中表示：「我们发现大型社区感染，共32起病例…这对我们来说是很糟的状况。今天发现的阳性反应全都是中国人。」

这些病例出自一家夜店，目前已关闭。洪森说，政府正追踪接触史，看是否有其他人感染。

柬埔寨各地出现愈来愈多中国商家，在部分柬埔寨人民之间引发渐趋高涨的反中情绪；洪森在电视演说中呼吁人民，不要因为这波社区感染就歧视中国人。

柬埔寨上次出现本土病例是在去年11月。这个拥有超过1600万人口的国家，迄今累计逾500起确诊病例，无人病故。

强人总理洪森是全球在位最久的领袖之一，累计掌权已35年，他向来是中国政府的坚定盟友，而柬埔寨收受中国数以十亿计美元的软贷款和投资。

在疫情初期，许多国家对最早发现病例的中国关闭边境，洪森却不愿跟进，甚至于去年2月亲赴北京与中国国家主席习近平会面，展现两国团结。

© 2021 AFP