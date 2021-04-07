中国令人反感原因 帛琉总统：在他们的语气

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（法新社香港7日电） 本月初才结束访台行程的帛琉总统惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）返国后接受法新社视讯专访时表示，帛琉在决定自身的未来时，不接受任何国家的霸凌，尤其是中国。

52岁的惠恕仁去年击败亲中对手，当选帛琉总统，上任首次出访的国家，就是台湾。台帛还一起推动旅游泡泡。

人口约2万1000人的帛琉，是台湾仅存15个邦交国之一。惠恕仁本周接受法新社专访时表示：「即便只剩下我们，我们也会力挺，因为台湾从一开始就站在我们这一边。 」

惠恕仁是太平洋国家中最直言不讳反中的领导人，他告诉法新社，这是因为在中国国家主席习近平治下，北京当局的立场变得更具侵略性，以及他本身和中国官员打交道的经验所致。

「我过去曾和他们见过几次面，在那之前他们透过电话对我说的第一件事是：『你现在做的事是非法的，承认台湾是非法的。你必须停止。』」

「你知道，他们的语气就是那样。」不过，他说：「我们要和谁做朋友，由不得别人告诉我们。」

惠恕仁说，去年大选前他的手机常接到中国官员打来的电话。「选举完，我就没再接他们的电话。」

台湾1999年和帛琉建立关系，惠恕仁说，双方不仅仅是友邦而已。两国的原住民同属南岛语系，「我们有相同文化和历史」。

惠恕仁说，北京打压企图孤立台湾，尤其在疫情期间，只会让国际社会更同情台湾。

「台湾是个自由国家。他们是民主政体，应该予以尊重。身为外交盟国，绝不能将他们抛弃门外。」

© 2021 AFP