「中国佛奇」张文宏提与病毒共存 遭爆论文涉抄袭

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（法新社北京16日电） 中国着名防疫专家、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏近日表达「与病毒共存」的观点引发网民反弹，前天更遭网民爆料，指他在复旦大学的博士论文涉嫌抄袭。

复旦大学研究生院昨天表示，学校已启动调查核实，调查结果将及时公布。

北京透过严格封城、关闭国境、大规模筛检与追踪接触史等努力，去年成功遏止2019年底在武汉爆发的新冠病毒疫情，还成为去年唯一正成长的主要经济体。

但新冠高传染力的Delta变异株（最先现踪印度）近日突破中国的防疫网，尽管相对数字与疫情严峻的外国相比仍是小巫见大巫，但仍有数十个省市通报今年新高的本土确诊，令当局不敢大意，重新祭出旅禁、大规模筛检，一些城市也局部封城。

中国官媒将张文宏比照为美国白宫最高防疫顾问佛奇（Anthony Fauci）的「中国版」，但张文宏近日「与病毒共存」的谈话却引发轩然大波。

张文宏7月29日在微博发文，指出大多数病毒学家都认可新冠病毒是一个常驻病毒，世界要学会与病毒共存，但如何与病毒共存，各个国家都有不同的回答，相信未来中国选择的方式一定是既保证与世界的命运共同体，实现与世界的互通，回归正常的生活，同时又能保障国民免于对病毒的恐惧。

张文宏的贴文在社群媒体引发争议，前卫生部长高强撰文质疑，除批评英美专家将防疫不力推到病毒变异上纯属卸责，更不点名指「一些专家建议国家考虑与病毒长期共存的策略」是令人诧异。

8月14日，有网友举报张文宏在复旦大学的博士论文涉嫌抄袭，与齐鲁理工学院的黄海南教授在1998年发表的一篇学术论文存在大量重合。对比两篇论文，在张文宏论文综述部分与黄海南的论文正文存在重合，重合字数约3000字。

© 2021 AFP