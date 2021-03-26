中国制裁英国议员 强生：力挺为新疆人权发声议员和公民

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（法新社伦敦26日电） 英国政府今天表示，全力支持为维吾尔族穆斯林发声而遭到中国制裁的英国国会议员和其他人士。

英国首相强生（Boris Johnson）推文表示：「今天遭中国制裁的国会议员和其他英国公民，发挥了重大作用，让世人注意到维吾尔族穆斯林的人权受到严重侵犯。」

「为反对侵犯人权而发声是基本自由，我坚决支持他们。」

中国外交部表示，基于「恶意传播谎言和虚假讯息」，制裁9人与4机构，自即日起禁止有关人员及其直系家属入境中国（包括香港、澳门），冻结其在中国财产，禁止中国公民及机构与其交易。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）呼吁中国，如果想要「可信地反驳有关侵犯人权的指控」，就应容许联合国前往新疆访查。

他在推文中表示：「我们谴责中国，企图使国内外凸显侵犯人权情事者噤声，包括英国国会议员和同侪。」

「在英国与国际社会一同制裁侵犯人权行为的同时，中国政府却是制裁批评它的人。」

英国司法大臣柏克兰（Robert Buckland）表示，「我们强烈反对」北京发表的制裁声明。英国一家法律事务所因为处理有关维吾尔族人权的案子，也被列为制裁对象。

保守党前党魁史密斯（Iain Duncan Smith）等9人和4个组织受到中国制裁，因为他们一直都为了让新疆和香港人权议题纳入国会议程而发声。

© 2021 AFP