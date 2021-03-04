中国南非查获数千假疫苗 恐冰山一角

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（法新社里昂3日电） 中国和南非警方近日查获数千剂假2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，国际刑警组织（INTERPOL）警告，这仅是疫苗相关犯罪行为的「冰山一角」。

总部位于法国里昂（Lyon）的国际刑警组织说法指出，他们在南非约翰尼斯堡（Johannesburg）近郊哲密斯顿（Germiston）一座仓库内，破获了400个药水小瓶（vial），也就是相当于约2400剂的假疫苗；此外，警方也在现场发现假口罩，并逮捕3名中国公民及1名尚比亚公民。

在中国方面，当局在拥有194个成员国的国际刑警组织协助下，成功破获一个贩售假疫苗的网络。

国际刑警组织指出，中国公安部门突袭假疫苗制造厂，逮捕约80名嫌疑人，并查扣现场3000多剂假疫苗。

国际刑警组织今年稍早发出「橘色通报」（Orange Notice），警告全球政府防范针对COVID-19疫苗的有组织犯罪网络，且网路与实体空间都应注意。

国际刑警组织秘书长史托克（Juergen Stock）说：「这仅是与COVID-19相关犯罪的冰山一角。」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP