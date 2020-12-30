中国国药集团疫苗保护力达79.34%

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（法新社北京30日电） 中国制药巨擘国药集团（Sinopharm）今天表示，第3期临床试验结果显示，旗下新型冠状病毒疫苗的保护力达79%，低于美国辉瑞大药厂（Pfizer）与莫德纳（Moderna）所研发疫苗的保护力，但有潜力帮助遏止亚洲疫情。

中国持续与西方国家竞争，研发国产2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，而目前中国已有5种疫苗进入大规模的第3期临床试验。

今天公布的数据是有关中国候选疫苗保护效力的第一批数据。

国药集团旗下中国生物北京公司已正式向国家药监局提交附条件上市申请。国药集团的2019冠状病毒疾病灭活疫苗的防护效力达79.34%。

由于临床试验结果缺乏透明度，中国的候选疫苗一直无法获得国际信任。

此外，由于中国成功遏止境内疫情扩散，第3期临床试验必须在境外进行，导致试验进度缓慢。

中国当局一再向民众保证疫苗安全无虞，同时宣称，迄今为止尚未发现疫苗会带来严重副作用。

在紧急使用计画下，中国已有逾百万人接种未获批准的疫苗，当中包括前线医护人员、国企员工以及计画前往国外旅行的员工。

阿拉伯联合大公国于12月初批准国药集团研发的疫苗，成为全球首个批准中国所研发COVID-19疫苗的国家。它表示，根据第3期临床试验期中结果，国药集团疫苗的保护力达86%。（实习编译：李凯欣/核稿：刘学源）

© 2020 AFP