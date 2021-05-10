中国在圣母峰设隔离线 严防疫情自尼泊尔渗透

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（法新社北京10日电） 中国官方媒体新华社指出，在尼泊尔一侧的圣母峰基地营出现数十人确诊COVID-19 后，中国将设立一条隔离线，避免来自疫情升温尼泊尔的登山客带来的感染扩散。

虽然新型冠状病毒是2019年底于中国首度现踪，但透过连串严格的封城与边界关闭措施，中国早已将疫情控制住。

圣母峰位处中国与尼泊尔边界，北坡属于中国。最近几周在这座世界最高峰的尼泊尔一侧，已有逾30名生病的登山客被撤离基地营，随尼泊尔正面临致命的COVID-19第二波疫情，人们忧心疫情升温恐让这个登山季泡汤。

中国官方新华社报导，西藏当局在记者会表示，他们将采取「最严格的隔离措施」，避免登山客在南北坡之间和峰顶接触。

报导引述西藏登山协会秘书长次仁桑珠说，将在圣母峰北坡设隔离线，禁止南北坡任何人员在峰顶有任何互相接触，并禁止中国登山者和尼泊尔悬挂在峰顶的物品有任何接触。

西藏登山协会表示从4月初以来，已有21名中国登山客在西藏进行隔离检疫后，获准登上圣母峰。而当局也将在北坡的中国基地营加强病毒防控措施，禁止非登山客进入圣母峰风景区。

受疫情爆发影响，中国自去年起就禁止外国人攀登圣母峰，但今年尼泊尔发出的登山许可已破纪录，想提振去年因疫情重创的观光业。

据指出，光是从尼泊尔取得圣母峰许可就要花费1万1000美元，登山客要支付超过4万美元才能展开对圣母峰的探险。

新华社指出，西藏自治区体育局局长尼玛次仁说，除在峰顶外，登山者在南北坡攀登路途中没有机会碰面。他研判本年度登山季不会取消，但西藏登山向导团队将在峰顶采取严格隔离措施，在峰顶设置隔离线，禁止南北坡任何人员在峰顶越线、相互接触。

中方在北坡采取严格防控，与登山活动无关人员不得进入；营地采购人员等外出返回时，需全身消毒、测量体温并单独隔离居住；工作车辆也需接受消毒后才可进入营地；营地配备大量医用消毒液、口罩、医用垃圾桶等防疫物资。

营地帐篷、食堂、卫生间和公共区域每天都有专人消毒；身体状况异常者会被送到大本营外100公尺的医学观察室。

© 2021 AFP