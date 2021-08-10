中国在柬埔寨建大坝 人权观察批摧毁成千上万村民生计

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（法新社金边10日电） 「人权观察」（Human Rights Watch）今天表示，一座由中国出资在柬埔寨建造的大坝，不但没有如承诺般提供能源，反而摧毁成千上万村民的生计。

法新社报导，位于柬埔寨东北部、发电容量400百万瓦的塞桑河下游2号水电站（Lower Sesan 2）早在2018年12月启用之前就引发争议。

鱼类专家曾警告，大坝拦截塞桑河和斯力卜河（Srepok）这两条湄公河（Mekong）主要支流的河水，将会威胁居住在湄公河冲积平原、仰赖鱼群资源的数百万人生计。

「人权观察」在今天公布的报告中表示，居住在上游和下游的成千上万村民收入锐减。报告引述过去2年期间，对不同社群约60位民众访问内容。

「人权观察」亚洲事务主任、报告作者席夫顿（John Sifton）表示： 「塞桑河下游2号大坝摧毁了土着与少数族群的生计，他们之前共同居住在这里，仰赖鱼群资源、采集和务农，大多自给自足。」

他表示：「柬埔寨当局必须紧急检讨这项计画的补偿、重新安置与生计恢复方案。」

湄公河能源与水资源专家艾勒（Brian Eyler）表示：「湄公河目前比较大的问题，毫无疑问大多起因于那个（大坝）。」他表示，还需更多研究来评估实际损失。

柬埔寨政府为了建造大坝重新安置约5000人，希望这座水电站能如建造商中国华能集团（China Huaneng Group）所承诺，供应柬埔寨每年1/6所需电量。

不过根据报告，水电站供应的电力「可能大大低于水准，仅有原先预估约1/3」。

柬埔寨政府发言人派西潘（Phay Siphan）替大坝辩护，表示大坝带来「非常正面影响」，而且重新安置的村民都有了新家、新农地与电力供应。

他说：「那些指控很不合理，他们没有以柬埔寨经验去看这件事情......安置的地方比以前住处好多了。」他表示，政府将持续评估大坝对周遭村庄的影响。

这座大坝花费7.8亿美元兴建，是中国 「一带一路」计画的一部分，也是北京试图对全世界扩大经济影响力的象徵，被广为批评反让小国背负无法承担的债务。

© 2021 AFP