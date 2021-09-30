中国外商被「人质外交」吓坏 忧续留当地代价高

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（法新社北京30日电） 中国电讯业巨擘华为财务长孟晚舟本周自加拿大返国，在中国被吹捧为外交胜利而大肆庆祝。但看在当地外派企业人士眼中却不是滋味，他们已因可能成为「外交人质」而感到惶恐。

这些外派人士的畏惧，来自中国官媒大多避而不谈的事件另一面：正当群众在深圳机场挥舞五星旗准备迎接孟晚舟时，两名在中国遭拘押近3年的加拿大人也才刚获释搭机返国。

两人分别是前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）。他们于2018年12月在中国被捕，当时正是孟晚舟因美国诈欺案逮捕令而在温哥华被捕的数天后。

尽管北京坚称两起事件并无关联，但外界普遍视这两名加人遭逮是北京报复行动。如今两人又是在孟晚舟返回中国同时释放，更加深这样的印象。

中国英国商会常务董事林奇（Steven Lynch）便表示，在中国「做生意变得更加政治化的态势愈来愈明显」。

一名驻上海的加拿大经理也说：「孟晚舟（返国）受到国家主义式庆祝欢迎，令这里不少外国企业主管倒胃口。」

在全球第二大经济体中国做生意的外国企业，一向在政治敏感议题上小心翼翼避免触怒北京。但疑与孟晚舟有关的两名加拿大人案例，已使得这些外商更加担忧外派职员可能因母国和中国间产生外交敌意而被捕。

根据这名驻上海的加拿大经理透露，许多外商已加强风险策略，针对职员可能被拘留的「疯狂」情境规划应变措施。「他们很担忧任何人可能随时在路上被抓走。」

外商在中国本已处境艰难，原因包括民族主义升温、中国与西方起贸易争执、北京采取严格COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫边境管制及监管环境趋严。如今又因上述风险面临更大压力。

一些加拿大公司已判定风险太高而开始缩减在中国业务，其他许多加国企业则不太愿意外派职员到中国。

康明凯和史佩弗并非中国显然为了报复而逮捕外国人的唯一案例。有一名爱尔兰企业人士因雇主卷入一起法律纠纷而自2019年遭拘留至今，中国裔澳洲籍记者成蕾也在北京与坎培拉关系剧烈恶化下遭到拘押。

26日又发生一对美籍华裔姊弟因父亲被控涉及「经济犯罪」、而自2018年被禁止离开中国后，却突然返回美国的事件。这使得北京可能行使更多人质外交的疑虑加深。

现在即便西方国家外交官，尤其是来自澳洲、加拿大、纽西兰、英国和美国等国，也不太愿意在无完全豁免权的情况下重返中国。

一名外交官告诉法新社：「若被卷入另一场类似纠纷，带来的后果代价实在太高。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP