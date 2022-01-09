中国外长王毅来访 斯里兰卡寻求重新安排偿债时间

（法新社可伦坡9日电） 斯里兰卡总统办公室表示，在今天与来访的中国外长王毅的会谈中，斯里兰卡寻求债务重整，希望将积欠中国庞大的债务，重新安排偿债的时间。

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斯里兰卡以观光为主的经济在疫情下受到重创，加上外汇储备枯竭，导致超市粮食限购，民生必需物品短缺。

中国是斯里兰卡最大的双边贷放者，而王毅来访的时间，就在国际债信评等机构警告斯里兰卡总统戈塔巴耶．拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）政府濒临债务违约之后。

戈塔巴耶．拉贾帕克萨的办公室在声明稿中表示：「鉴于疫情后随之而来的经济危机，总统指出，倘若可以重新安排偿债时间，将会是一大缓解。」

中国驻斯里兰卡大使馆对于记者询问未立即发表评论。

斯里兰卡外汇储备在去年11月底已经跌到只剩下15亿美元，金额仅足以支付一个月的进口。

在缺少外汇进口石油发电下，斯里兰卡主要能源公用事业7日开始限电措施。

斯里兰卡截至2021年4月为止，国外债务达350亿美元，其中积欠中国债务占约10%。

官员表示，若计入国营企业和中央银行的贷款，中国贷放斯里兰卡总金额可能更高。

斯里兰卡在2015年止的10年期间，向中国大量借贷，当时的总统是现任总统戈塔巴耶．拉贾帕克萨胞兄马辛达（Mahinda），他大兴土木，但部分建设最后沦为「白象」（white elephants，指昂贵却无用的东西）。

斯里兰卡因无力偿还兴建南部港口积欠的14亿贷款，被迫在2017年将港口租给一家中国企业，租期为99年。

美国和印度警告，斯里兰卡位于重要东西方国际海运路线上的卡赫班托达港（Hambantota），恐会让中国在印度洋取得军事上的立足点。

可伦坡和北京当局则驳斥斯里兰卡港口将被用来作为军事用途的说法。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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