中国对待维吾尔人方式 加拿大考虑定调种族灭绝

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（法新社渥太华16日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天表示，加国和其他国家正考虑将中国对待少数民族维吾尔人的方式定调为「种族灭绝」。

美国前总统川普政府上个月下台前夕，曾称北京当局在新疆地区对穆斯林为主少数民族进行镇压一事，已构成种族灭绝及违反人道罪行。

杜鲁道在记者会上表示：「这是个非常沉重的字眼，就维吾尔人来说，也绝对是我们应该检视的事。」

「我知道国际社会正非常谨慎地看待此事，我们当然也在列，在与这些事务有关的决定上，我们将毫不犹豫参与其中。」

杜鲁道表示，「毫无疑问地」，新疆已传出有侵犯人权的重大事件。

杜鲁道说：「我们极度关切此事，也多次强调我们的担忧。但当论及运用『种族灭绝』这个相当特定的字眼时，我们必须确保在做出这样的决定前，过程中的所有细节都面面俱到。」

人权团体表示，至少有100万名维吾尔人和其他突厥语系的穆斯林被监禁在新疆的「再教育营」中。

由于新疆属敏感地区，独立进出管道高度受限，使得报导和验证相关指控近乎不可能。

但目击者和维权人士表示，中国寻求透过根除伊斯兰习俗方式强迫维吾尔人融入汉族文化，包括强迫他们违反宗教信仰吃猪肉和饮酒，并贯彻相当于强迫劳动的管理制度。

1月时，时任美国国务卿的蓬佩奥（Mike Pompeo）表示：「我们正在目睹中国的党国有系统地毁灭维吾尔人。」而继任的布林肯（Antony Blinken）也已表示同意蓬佩奥的说法，并矢言要对中国保持强硬态度。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP