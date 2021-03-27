中国对葡萄酒课徵反倾销税 澳洲扬言诉诸WTO

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（法新社雪梨27日电） 中国决定针对澳洲进口葡萄酒课徵反倾销税，为期5年。澳洲贸易部长特汉（Dan Tehan）今天称此决定「不合理」，扬言告上世界贸易组织（WTO）。

中国商务部昨天认定从澳洲进口的葡萄酒存在倾销行为，自28日起，对澳洲葡萄酒开徵反倾销税，为期5年，税率自116.2%起跳，最高达218.4%。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）指责北京当局以反倾销税为名，行报复之实。

特汉说，这项反倾销税意味着澳洲葡萄酒「基本上不可能」在中国市场与其他酒竞争。他在墨尔本对媒体表示：「中国政府做此决定，令人非常失望，也完全不合理。」

「我们会看看下一步要怎么做，包括将此事呈送世界贸易组织。」

根据澳洲政府资料，出口到中国的葡萄酒总额于2019年达到历来最高的13亿澳元（约新台币283.8亿元），以价值来说，中国是澳洲葡萄酒的最大市场。

中国去年对澳洲产品发起一系列经济制裁或干预行动，澳洲已要求WTO调查中国对进口大麦课徵关税一事。近期，中澳外交关系跌到自中国发生1989年天安门事件以来的最低点。

许多人认为，中国对澳洲实施经济制裁，是为了报复澳洲封锁中资投入敏感产业，以及澳洲政府公开呼吁调查2019冠状病毒疾病（COVID-19）源头。

此外，中国昨天宣布制裁多名声援新疆维吾尔穆斯林的英国和欧盟人士，英国首相强生（Boris Johnson）随后推文，力挺因反对侵犯人权而被制裁的人士。

莫里森说，澳洲赞同强生，「干得好，老兄，我们支持你，也谢谢你支持澳洲」。

© 2021 AFP