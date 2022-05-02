中国封城+美国升息预期 亚股随美股跌势收黑

（法新社香港2日电） 美股上周五于科技股领跌下重挫后，亚洲股市今天因多国逢假日休市交易清淡，终场多以下跌作收。各界预期美国联邦准备理事会（Fed）本周将升息，受到市场关注。

广告 继续浏览后续

法新社报导，全球股市多月来受到多场危机构成的「完美风暴」（perfect storm）冲击，包括中国封城、通膨飙升、联准会计画升息、油价高涨及乌克兰战争。

各界目前聚焦本周联准会政策会议，预计联准会将一次升息两码，创2000年以来最大升幅，且在今年底前还将多次升息。

如今，一些分析师还预测，联准会甚至可能在某个时间点宣布一口气升息3码，以对抗创下逾40年来新高的通膨。

但部分评论家警告，美国利率在升息后可能高达3%，且有些人士忧心，联准会可能出手太重，导致美国经济陷入衰退。

雪上加霜的是，中国因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情封锁多个最大城市，数据显示中国上月制造业活动减缓，创疫情爆发以来新低。

东京股市日经225指数下跌0.1%，收26818.53点，香港、上海和新加坡股市因为假期休市。

至于其他亚洲股市，首尔、孟买、马尼拉、威灵顿及雪梨股市也收跌。

© 2022 AFP