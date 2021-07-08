中国封杀LGBT社团帐号惹议 激起网路抗议声浪

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（法新社北京7日电） 多个属于中国主要大学LGBTQ人权社团的社群帐号日前遭中国热门应用程式微信（WeChat）封杀，引发各界对目标审查的担忧，激起网路抗议声浪，美国也对此表示关切。

中国社群平台微信6日大规模停用大专院校同性恋、双性恋、跨性别者（LGBT）学生社团及个别社会组织所属的微信公众号，包括华中科技大学的Gay Pride及北京大学的ColorsWorld，过去贴文都被清除，页面则显示「接相关投诉，违反『互联网用户公众帐号信息服务管理规定』，已被屏蔽所有内容，帐号已被全部停止使用」。

中国社群媒体平台经常对疑似涉及政治敏感及不适当的内容进行审查，过去曾对影音串流平台App以及外国电影中与LGBTQ有关的内容进行审查。

关注性少数议题的上海复旦大学女性主义学生社团「知和社」也在其他社媒平台，证实其微信官方帐号已遭永久删除。

尽管中国1997年将同性恋除罪化，但同性婚姻仍不合法，与LGBTQ社团有关的议题也经常被视为政治敏感议题。

法新社询问微信母公司腾讯封杀这些社群帐号的原因，但未立即获得回应。

一名组织LGBTQ社团的中国大学生匿名表示：「受到影响的LGBT社团中，每个人都非常愤慨。」

多名未受影响的微信用户转发遭删除的帐号列表，号召各界发起网路抗议，并要求读者将个人显示名称改成「未命名公众号」，以示支持。

他们发文说：「今晚，我们都是未命名公众号。」但这些贴文不久后遭删除。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP