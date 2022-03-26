中国将对华裔主播成蕾进行审判 澳洲政府表达关切

（法新社雪梨26日电） 澳洲籍中国官媒主播成蕾（Cheng Lei）在遭到中方羁押近两年后，将于下周接受审判，坎培拉证实了这项消息，并对此表达关切。

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曾担任中国官媒「中国环球电视网」（CGTN）主播的成蕾，于2020年8月失?，去年2月因「非法向海外提供国家机密」罪名遭到正式逮捕。

澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）在一份声明中表示：「澳洲政府经常对成女士的福利和拘留状况提出严重关切。」她并证实工作人员21日会见了成女士。

「我们希望依照国际规范，符合公正、程序公平和人道待遇的基本标准。」

这位两个孩子的母亲，在CGTN的英语频道上是观众熟悉的面孔，她采访过世界各地着名的企业执行长。她所受到指控的进一步细节尚不清楚。

潘恩说：「我们还要求允许澳洲官员出席3月31日成女士的庭审，按澳中双边领事协议，中方有此义务。」

成蕾出生于湖南省，童年时移居澳洲，现为澳洲国民，之后她回到中国，2012年开始为CGTN工作。中国并不允许公民持有双重国籍。

成蕾若被发现违反中国国家安全法，恐面临严厉惩罚，情节重大者最高可被判处无期徒刑。

成蕾遭拘押时，正值澳洲和中国关系破裂。她受到指控的时机以及缺乏相关资讯，引发外界猜测她被拘留是出于政治动机，或是针锋相对的报复。

澳洲使用反外国干预法阻止中国对敏感领域进行投资，并调查中国对澳洲公共生活的影响，坎培拉还呼吁对COVID-19大流行的起源进行独立调查，皆引发北京的愤怒反应。

在澳洲当局突袭搜索中国官方媒体记者的住处几周后，成蕾便遭到拘留。此事令中国的外国记者圈子相当震惊，两名澳洲记者伯特尔斯（Bill Birtles）和史密斯（Michael Smith）因成蕾而受到盘问后不久，便逃离中国。

成蕾被拘留几个月后，中国当局同样以涉嫌危害国家安全为由，拘留了彭博（Bloomberg News）的一名员工范若伊（Haze Fan）。

© 2022 AFP