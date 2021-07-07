中国展开审查动作 滴滴出行美国挂牌股价重挫

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（法新社纽约6日电） 中国网路叫车服务公司「滴滴出行」的应用程式（App）遭中国国家互联网信息办公室（网信办）勒令下架之后，美国挂牌股价今天重挫。

除滴滴陷入监管风暴外，中国主管机关也对其他最近在美国上市的中国科技公司发动类似调查，包括满帮集团（Full Truck Alliance, YMM）和线上求职平台看准网（Kanzhun Ltd., BZ），这两家公司在美挂牌股价今天也大跌。

其他在美上市的中资公司诸如阿里巴巴、京东集团公司（JD.com）也卖压沉重，显示许多投资人对北京的打压动作感到不安。

纽约大学法学院兼职教授马文彦（Winston Ma）表示：「可以说，中国企业过去10年来几乎未受监管，如今正进入管理的新纪元。」

马文彦说，北京这波行动，是为了管理企业手中所掌控的庞大消费者资料。

投资顾问公司Seafarer Capital中国研究主任波斯特（Nicholas Borst）表示，此外，中国当局「也明显感受到这些企业当中，有许多成长得非常、非常快，并将触角延伸到很多不同的商业领域」。

波斯特说，这些企业当中，有许多公司规模庞大且拓展快速，被中国当局视为威胁。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP