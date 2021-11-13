中国异议创作人巴丢草展览 在义大利城市如期开展

（法新社义大利布雷西亚12日电） 在中国官方反对声中，异议艺术家巴丢草顺利在义大利举行首次个展，展品包括一把据称被中国警方用来当作刑具的摇椅，他挪用北京自己的道具，来嘲讽中国的宣传作为。

广告 继续浏览后续

虽然中国政府要求取消展览，义大利北部的布雷西亚（Brescia）仍举办了巴丢草的第一次国际个展。

35岁的巴丢草现居澳洲。中国驻罗马大使馆上月致信布雷西亚市政府，称巴丢草的作品「充斥反中谎言」、「破坏中义友好关系」，但布雷西亚不为所动。

副市长卡斯特莱蒂（Laura Castelletti）告诉法新社：「不管是市政人员还是公民，布雷西亚没人对于这场展览的举行有一丁点怀疑。」

卡斯特莱蒂说，布雷西亚以古罗马遗迹闻名，基于「捍卫艺术自由」，向来有接纳异议分子、画家、作家的传统。

布雷西亚上次欢迎艺文人士是在2019年，当时库德族画家兼记者杜根（Zehra Dogan）在土耳其入狱近3年后来到这座城市。

巴丢草的展览「中国（不）近了」（China is (not) near）今天在圣朱里亚博物馆（Santa Giulia museum）揭幕，将展至明年2月13日，内容批判中国的政治打压及对COVID-19（2019冠状病毒疾病）起源论点的审查，这两个议题都极易引发中国激烈反应。

展览还向当年挺身阻拦坦克的无名「坦克人」致敬。为呼应时事，几辆改造过的坦克顶着球体，看上去像是放大版的COVID-19病毒。

博物馆一隅的墙上还展出一名武汉市民的日记，作者想方设法规避审查，记述封城下的日常生活。

巴丢草说，北京无疑要为疫情负责，因为当局在2019年底病毒初现武汉之际忽视了警讯。

布雷西亚博物馆基金会（Brescia Museums Foundation）会长巴佐利（Francesca Bazoli）表示，这场展览「无意冒犯中国人或中国文化及文明」，而是「我们支持表达自由」。

外界将巴丢草与英国涂鸦大师班克西（Banksy）相提并论，称他为「中国班克西」。他接受法新社访问时说，布雷西亚「有勇气为了捍卫基本人权拒绝中国」，他「非常高兴又自豪」。

巴丢草说：「我想用我的艺术去揭发谎言、把中国政府的问题暴露出来、批判中国政府，但另一方面也是赞颂中国人民有多勇敢…即使他们处于专制政府这种艰困环境之下。」

巴丢草说，他2018年原本要在香港展出，但计画因他本人及周围人遭受施压而夭折。他说，「国安警察威胁我在上海的家人」，还扬言，如果执意举办展览，会派警察去开幕式。

在布雷西亚展出的作品中，还有一幅习近平与香港行政长官林郑月娥合成的肖像激怒了北京政府，这件作品意在点出香港自治权已被侵蚀。

巴丢草表示，中国共产党「认为所有自由艺术家都是敌人，所以才这么恨我」；他还说，他每天都在社群媒体上收到死亡威胁。

他说，由于中国严格审查，他直到上大学才得知1989年天安门事件。他决定从法学转而投身艺术领域，2009年移居澳洲，起初匿名活动，到了2019年天安门事件30周年才公开自己的身分。

© 2021 AFP