中国当局信心喊话港股领涨 亚股全面翻扬

（法新社香港16日电） 近来惨跌的亚洲股市今天在港股逾9%的凌厉涨势带动下反弹收高。中国当局承诺将对国内市场提供稳定支撑，激励香港和中国股市双双劲扬。

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亚洲股市在俄罗斯入侵乌克兰战争、美国联邦准备理事会（Fed）计画开始升息，以及中国COVID疫情恐冲击成长前景等疑虑引发卖压大跌后，投资人纷纷重回区域股市逢低承接。

港股恒生指数今天表现亮眼，逾9%涨幅领涨亚股。新华社报导，中国当局表示，将维持股市稳定，支持企业境外上市，激励香港和中国股市走高。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「中国国家经济政策机构采取重大协调行动，以支持市场风险情绪，这些行动包括国务院支持海外上市，和美国就（纽约挂牌股票）交涉，最重要的是透露了对中国大型科技股的管制可能很快将结束。」

香港恒生指数收涨9.1%，来到20087.50点。上海综合股价指数收涨3.5%，来到3170.71点。日经225指数收涨1.6%，来到25762.01点。

至于其他的亚洲股市也走高，雪梨、首尔、新加坡、曼谷、雅加达股市收涨逾1%，台北和纽西兰股市也上扬。

© 2022 AFP