中国怕戳破防疫泡泡 北京警方吁勿对车祸冬奥车辆伸援

（法新社北京10日电） 北京警方警告当地居民，若与冬奥专用车辆发生交通事故，切勿直接给予协助，以免破坏针对COVID-19严格执行的泡泡模式。

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中国的北京将在「闭门」的情况下，主办下个月的冬季奥运，以避免运动员或参加者和公众有所接触。

有关当局上周开启泡泡模式，这意味着数以千计的工作人员、志工、清洁人员、厨师、交通车驾驶将待在「泡泡」内数周，无法与外界接触。

这些措施是中国针对COVID-19（2019冠状病毒疾病），维持「清零」策略的一环，由于执行得非常严格，让北京警方甚至发布声明，若与冬奥专用车辆发生交通事故，当地人甚至不该急着给予协助。

北京市公安局公安交通管理局在类似推特（Twitter）的社群媒体微博上说：「一旦与冬奥专用车辆发生交通事故，请注意保持安全距离。」

「不与车辆和车内人员接触，等候专业人员到场处置。」

在2019年底爆发COVID-19疫情的中国，一直秉持零容忍的策略，并采取同样的方法来限制疫情对2月4日到20日的冬季奥林匹克运动会，及随后的冬季帕拉林匹克运动会造成的影响。

这与因为疫情延后1年的东京夏季奥运形成鲜明的对比，东京奥运允许志工和其他人员在一些比赛进出。

全球各地的媒体及粗估3000名的运动员，预料将在赛前几周，陆续抵达北京，并从落地后直到离开中国的期间内，都得待在「泡泡」当中。

任何进入「泡泡」当中的人，必须完整接种疫苗，或在落地后接受21天的隔离，「泡泡」内的人必须每天接受筛检，且时时刻刻配戴口罩。

中国采取严格的规定，来避免冬奥与可能爆发的COVID-19疫情扯上关系，但因为出现具高度传染力的Omicron变异病毒株而备受考验。

目前为止，中国只传出少数感染Omicron的病例，但官员仍倾全力要消灭出现在数个城市的病毒，数以千万计的人接受了筛检，数以百万计的人正处于封城的状态。

© 2022 AFP