中国成功发射天舟2号货运飞船

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（法新社北京29日电） 新华社报导，因技术原因两度推迟发射后，中国当局于5月29日晚，在海南文昌航天发射场准时点火发射天舟2号货运飞船。

报导说，14吨重长征7号（Long March 7）遥3运载火箭，搭载天舟2号（Tianzhou-2）货运飞船，从海南岛文昌（Wenchang）航天发射场发射升空。天舟2号是中国太空站关键技术见证和建造阶段首飞的货运飞船，携带诸如消耗品、舱外太空服、平台物资等，准备和在轨运行的「天和」核心舱（Tianhe core module）交会对接。

据中国载人航天工程办公室（China Manned Space Engineering Office, CMSEO）介绍，5月29日20时55分，搭载天舟2号货运飞船的长征7号遥3运载火箭，在文昌航天发射场点火发射，约604秒后，飞船与火箭成功分离，精确进入预定轨道。21时17分，太阳能帆板两翼顺利展开工作，发射取得圆满成功。

中国于4月29日以长征5号B遥2运载火箭发射「天和」核心舱进入轨道。「天和」是中国正建设的「天宫号」（Tiangong）太空站核心舱。大约需进行总共10次任务，才能完成天宫号太空站的轨道上组装。

天宫号太空站预定2022年全面运作，一旦组装完成，可望在地球低轨道停留长达15年。

由于现有国际太空站（ISS）可能于2028年以后退役，届时天宫号太空站有可能成为地球轨道上唯一的人类太空站。

© 2021 AFP