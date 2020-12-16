中国打压人权律师 联合国专家抨击

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（法新社日内瓦16日电） 联合国（UN）人权专家劳勒今天抨击中国数年来持续打压维权人士和律师，并特别提到中国律师常玮平案。常玮平10月揭露自己被拘留时遭受酷刑，之后便下落不明。

联合国人权维护者处境特别报告员劳勒（Mary Lawlor）警告，中国5年多前开始锁定在法律界批评中共当局的人，打压行动至今不衰。

未代表联合国发言的独立专家劳勒表示，中国维权人士及其律师仍持续遭到指控、拘留、被失踪和虐待。

她指出：「自2015年7月9日所谓的709大抓捕开始以来，人权律师这个职业在中国实际上已被当成犯罪。」

劳勒在声明中提到中国人权律师常玮平最近遭逮捕和「强迫失踪」一事，象徵北京努力让疾呼中国人权恶化的律师噤声。这份声明获得另外7名联合国人权专家背书。

劳勒表示，常玮平10月上传影片至网路，形容自己之前在审讯期间受到酷刑和不当对待；几天后常玮平又遭到拘留和指定居所监视居住，以报复他上传影片。

根据劳勒的声明，常玮平至今下落不明，律师一直无法联系上他，他也未遭指控。

劳勒表示：「我呼吁中国当局立即释放常玮平，以及其他被拘留、被失踪的人权捍卫者。」

© 2020 AFP