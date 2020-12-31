中国批准首款国产新冠疫苗 为十几亿人接种铺路

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（法新社北京31日电） 中国国家药监局今天批准国药集团（Sinopharm）旗下的一款新冠疫苗有条件上市；国药集团昨天发表这款疫苗对新冠肺炎的保护力达79%。

这是中国首个正式获批上市的疫苗，代表大规模接种可能迅速展开。

中国有关当局表示，约450万剂国产疫苗已提供医护、外派海外工作者接种。

中国国药集团昨天宣布，集团所属的中国生物技术股份有限公司研制的灭活疫苗第3期数据显示，疫苗针对2019冠状病毒疾病的保护力达79.34%，达相关标准。

中国生物统计分析所研制灭活疫苗第3期临床试验期中分析数据结果显示，疫苗接种后安全性良好，免疫程序两针接种后，疫苗组接种者都产生高滴度（Titer，力价）抗体，中和抗体阳转率为99.52%，对于2019冠状病毒疾病（COVID-19）的保护效力为79.34%。

国药集团说，这个数据结果达到世界卫生组织（WHO）相关技术标准，也符合中国国家药监局印发的相关标准要求。国药集团中国生物北京公司已正式向国家药监局提交附条件上市申请。

此前，美国莫德纳（Moderna）生产的疫苗已获美国政府批准；美国辉瑞药厂（Pfizer）与德国生技公司BioNTech合作的疫苗则得到40多国授权。这两种疫苗的保护力都达95%。

© 2020 AFP