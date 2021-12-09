中国批准首款治疗新冠特效药紧急使用

（法新社北京9日电） 中国国家药监局批准首款治疗COVID-19特效药的紧急使用。这款药在临床试验证明能显着降低高风险患者的住院与死亡率。

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全球COVID-19疫情出现Omicron变异株的新威胁，各国药政机关也纷为研发中的特效药开绿灯，尤其是能供高风险族群使用的疗法。

中国药品监督管理局（NMPA）在昨天发出的官方公告指出，已核准一款单克隆中和抗体疗法的紧急使用。

单克隆抗体是一种能附着在新型冠状病毒棘蛋白上的蛋白质，可降低新冠病毒进入人体细胞能力。

中国药监局指出，获准的单克隆中和抗体安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法是透过注射给药，能用于治疗轻度及伴有进展为重度（包括住院或死亡）高风险因素成人、青少年的新型冠状病毒感染。

这款新药是由中国清华大学、深圳第三人民医院及腾盛博药生物科技有限公司（Brii Biosciences）联合研发。

最终临床试验结果显示，与安慰剂相比，安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法，可让高风险COVID-19患者住院和死亡风险降低80%。治疗组为零死亡而安慰剂组有9例死亡，临床安全性优于安慰剂组。

无论早期即开始接受治疗（症状出现后5天内）还是晚期才开始接受治疗（症状出现后6至10天内）的受试者，住院和死亡率均显着降低。

中国是最近一个批准这类治疗COVID-19单克隆抗体药品的国家；英国药政机关上周批准一款类似药物使用。

尽管口服药更易于患者服用，目前治疗COVID-19最有效者仍为单克隆抗体药品，这类药品须透过点滴注射。

© 2021 AFP