中国持续拘留2加籍公民 拜登杜鲁道主张立即释放

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统拜登与加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天讨论到中国「任意拘留」两名加籍公民一事，两国领袖都认为应立即释放他们。

北京以涉嫌刺探情报为由，拘留加拿大前外交人员康明凯（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）达两年之久。拜登与杜鲁道在电话中谈到此事。

杜鲁道的办公室透过新闻稿表示，杜鲁道与拜登「讨论到中国任意拘留加籍公民康明凯与史佩弗一事，两位领袖都同意必须立即释放他们」。

康明凯与史佩弗被拘留，似乎是中国为报复加拿大依美国引渡要求而逮捕华为技术公司财务长孟晚舟的行动。

拜登办公室声明表示，康明凯与史佩弗遭到「不公正拘留」，拜登在电话中加以谴责，并「重申坚决与加拿大同在、确保两人获释的承诺」。

49岁的孟晚舟涉嫌在华为与伊朗的业务往来上误导汇丰银行，致使汇丰可能违反美国对伊朗的制裁措施，因此被控犯下银行诈欺罪，但她否认指控。孟晚舟2018 年12月在温哥华机场被捕后，面临从加拿大引渡到美国的命运。她预定于4日在加拿大法院出席这起引渡案的最后一轮审讯。

若孟晚舟被引渡到美国受审并定罪，可能被判30年以上徒刑。

© 2021 AFP