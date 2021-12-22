中国推北京冬奥全用绿能 农民控遭强徵土地

（法新社河北保定市22日电） 中国誓言要把北京冬奥打造成历来首次完全靠风力和太阳能发电运作的奥运会，当局急于兑现承诺之际，农民表示，他们付出沉重代价，被殴打、强徵土地，甚至遭非法监禁。

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为迎接明年2月登场的北京冬季奥运会，中国承诺提升绿色能源产量，并建造大量设施以增加量能，但维权人士警告，一般民众在北京推动雄心大业时惨遭「掠夺土地」。

邻近北京的一个小村庄里，龙氏（Long，音译）一家说，由于自家农地旁的太阳能农场延伸扩张，他们已失去了一半以上农业用地，现在，他们收入太少，寒冬来临之际，只得燃烧玉米壳和塑胶袋来取暖。

黄郊村的龙姓农民说：「电力公司租用土地25年，（他们）仅承诺每年每亩地给我们1000元（人民币）。」

「在同等土地种植玉米，我们可以赚超过两倍。现在没有土地，我靠当临时工勉强维持生计。」

中国是世界上最大的风力发电机和太阳能板生产国，中国寻求全球市场，北京冬奥被视为展示其绿色技术的大好机会。

为确保北京冬奥的电力供应不间断，并清除首都令人窒息的冬季霾害，与北京相邻的河北省建了一座大型可再生能源电厂。

这一电网每年可产生140亿千瓦小时的绿电，相当于斯洛维尼亚（Slovenia）一年的能源消耗量。

但对于龙姓农民及邻居毕姓农民（Pi，音译）而言，绿色能源的迅速发展让他们的生活变得更加危险且艰困。

毕姓农民说，村民被迫签署合约，将他们的土地出租给国家电力投资集团（SPIC）所建的太阳能园区；法新社检视过这一合约。

他表示，不同意者遭警察殴打，「有些人（被打到）住院治疗，有些人被拘留」。

在一次公开抗议后，毕姓农民被判入狱40天，而龙姓农民因「非法集会及扰乱秩序」而被监禁9个月。毕姓农民说：「这情况形同黑手党。如果你抱怨，那就会遭镇压、监禁和判刑。」

由于讯息未被公开，法新社无法确定SPIC在黄郊附近建造的项目，是否会直接供电给奥运会场馆；SPIC拒绝向法新社证实此讯息。

不过，北京冬奥共同主办城市、河北省张家口市政府表示，自2015年申奥成功以来，张家口可再生能源示范区建设「实现了从无到有」，「成为全国非水可再生能源第一大市」。

随着中国拚命在奥运登场前减少空污，政府对风力和太阳能发电厂的补贴，加快了河北其他地区这类项目的建设。

国际特赦组织（Amnesty International）在声明指出，与风能和太阳能产业相关的最常见人权问题包括「强行驱逐、非法徵地，以及与失去土地有关的生计损失」。

北京当局希望，到2030年，国家的非化石能源消费比重达到25%左右。为实现此目标，中国必须将目前的风力和太阳能发电量增加一倍以上，但环保人士警告，因能源公司急于生产可再生能源，徵用土地现象将变得更为普遍。

针对徵用于开发绿能等生态项目的土地，中国9月宣布了严格补偿规定。

当局虽称农业用地不能被占用，尤其是农田，且若农田被用于可再生能源项目，则应设有利益共享计画，例如为温室供电。但法新社采访的数位农民表示，能源公司将农田标记成荒地，以此规避规则。

此外，为减少徵地冲突，中国已将大多数太阳能发电厂列为扶贫项目，村民透过安装在屋顶上的太阳能板可获得免费电力。

然而，在有300多户人家的黄郊，仅有2个屋顶有太阳能板，村民表示，并无其他安装计画。

毕姓农民说：「在中央层级，政府对农民制定很好的政策。但一到了村庄，事情就变了。基层的腐败令人无法忍受。」

© 2021 AFP