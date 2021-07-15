中国数据稳健加上美联准会温和评论 亚股多收高

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(法新社香港15日电） 中国公布最新数据显示，成长速度虽减缓，但步伐稳建，同时美国联邦准备理事会（Fed）主席表示，振兴措施将持续至复苏步上正轨。亚股今天在这两大正面消息带动下，大多收高。

中国最新公布的数据显示，第2季经济成长自前一季的18.3%，放慢至7.9%。

美银证券（Bank of America Securities）大中华区首席经济学家乔虹告诉彭博电视：「从工业生产和零售销售来看，整体成长前景仍具相当韧性。」

最新的经济数据显示，中国可望达成今年经济成长超过6%的目标。

此外，投资人也在解读Fed主席鲍尔（Jerome Powell）发表的温和评论，鲍尔坦承通膨超乎联准会预期强劲，但强调经济「仍有一段长路要走」。

鲍尔在半年一度的国会听证会表示，Fed「将确保货币政策继续提供经济强劲支撑，直到经济完全复苏为止」。

鲍尔的演说内容和中国的经济数据大致受到亚洲股市的欢迎，港股恒生指数收涨0.6％，来到27965.97点。上海综合股价指数收涨1.0%，来到3564.59点。

至于亚洲其他股市，首尔、台北、吉隆坡和雅加达股市多收涨。东奥举办在即，疫情引发关切的日股日经指数则下跌1.2%，来到28279.09点；延长封城措施的雪梨股市也收低；新加坡股市也收跌。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP