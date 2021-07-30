中国整顿产业投下变数 亚股收黑

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（法新社香港30日电） 尽管美国经济数据及企业财报乐观，带动美国股市走扬，但买气未能延续到亚洲股市。由于中国政府对产业的监管整顿持续令投资人担惊受怕，亚股今天以下跌行情结束一周震荡走势。

美国昨天公布第二季经济规模重返COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情前水准，尽管仍不如分析师预期，但反而使得美国联邦准备理事会（Fed）开始缩减超宽松货币政策的压力降低。

Delta变异株虽造成各地疫情急速升温，但企业财报季表现超越预期，加上经济数据亮眼，暗示全球复苏仍按步前进。不过，中国当局本周对补教、科技和地产等行业采取大力监管行动，令亚洲股市饱受重击。

北京的措施包括禁止教育企业获利，以及迫使网路业巨擘腾讯放弃独家音乐版权，引发投资人担忧其他企业也会被盯上。香港股市应声在3个交易日内累计大跌逾9%，上海股市也受挫，全球其他股市同样受到影响。

中国国营媒体和监管机关其后表示，官方并未准备对一系列产业进行广泛整顿，且中国经济基本面也稳健，试图藉此缓和投资人疑虑。亚股昨天也因而反弹。

然而，今天亚股交易场内气氛仍紧张。分析师警告，北京可能还不会停手。包括腾讯、中国电子商务巨擘阿里巴巴、同样被中国监管大刀挥中的外送平台美团，以及补教企业，今天在香港挂牌股价全都重挫。

东京股市今天收盘下挫1.8%，香港股市挫跌1.4%，上海股市收低0.4%，雪梨、首尔、新加坡、威灵顿、台北、曼谷、马尼拉、吉隆坡和雅加达股市也全数收黑。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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