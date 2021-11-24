中国测试极音速武器 专家：能否用于作战仍不明朗

（法新社巴黎23日电） 专家说，中国7月的武器测试涉及极音速滑翔载具在飞行期间发射另一枚飞弹，代表中国在武器研发上取得很大突破，但北京是否有能力在作战时部署这种先进科技，目前仍令人怀疑。

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媒体上周末报导，中国7月进行一场极音速滑翔载具绕地球飞行的测试，载具以超过5马赫速度飞行时，在南海上空发射飞弹。这项突破让美国国防部官员备感意外。

美国、俄罗斯与中国这3个强权都在实验所谓的极音速滑翔载具，即速度至少达5马赫的武器，但能与中途发射飞弹相提并论的优势，直到现在才展示出来。

以极音速飞行的武器，让发动攻击的一方能以空前速度和前所未有的操作性，克服防御装置上的障碍。

法国军事评论杂志「国防与国际安全」（DSI）的国防策略研究人员兼总编辑亨罗汀（Joseph Henrotin）说：「中国似乎已经掌握了与极音速有关的热与气动冲击效应。」

他跟法新社说，这需要「庞大的运算能力」才能办到。

金融时报引述熟知情报的消息人士说法报导，中国展示极音速武器，令美国国防官员大感意外。

目前，关于北京武器试射的细节依旧粗略、不完整，分析家纳闷这枚飞弹最后有没有击中目标，或当时到底有没有设定一个目标。

无论如何，这次的武器测试展现出，中国在一项许多专家以为还要很久才能实现的技术上，取得令人惊叹的进展。

瑞典斯德哥尔摩安全与发展政策研究所（Institute for Security and Development Policy）所长施万通（Niklas Swanstrom）说：「最近的试射活动代表中国在技术上取得庞大进展。」

但他跟法新社说：「即使他们有这种技术，但是否有能力部署，并在作战行动中有效运用，目前还是不是很清楚。」

而且，与超快武器未来潜力同等重要的是，中国在这项领域取得的任何优势，距离改变整体军事平衡都还很远。

施万通说：「我们还是必须体认，在整体军事科技上，美国还是远远超越中国。」

新加坡南洋理工大学的中国军事专家蔡志祥（James Char）说，中国在太空船研发上取得的进展，让关于飞弹发射的报导更加「可信」。

但也有可能是，美国国防官员为了替自己军备争取更多经费，而夸大了中国武器实际构成的危险性。

他说：「美军领导阶层近几年一直在强调中国的军事威胁，因此，这也可能是官员试图替未来争取更多国防预算的另一个例子。」

他指出，美国政府先前已要求将明年太空军的预算增加13.1%，比另4个军种还多。

美国目前正根据空射快速反应武器（ARRW）计画研发自家的极音速滑翔载具，但4月的首度实测以失败告终。

俄罗斯除了最近从潜舰试射「锆石」（Zircon）极音速飞弹，早于2019年极音速飞弹系统「先锋」（Avangard）即正式投入服役。

© 2021 AFP