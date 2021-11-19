中国海警水柱袭菲船 美国：支持盟邦菲律宾

（法新社奈及利亚阿布加19日电） 菲律宾与中国在南海相互僵持对立后，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）今天发表声明说，美国支持菲律宾。

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菲律宾昨天「以最强烈的措辞」谴责3艘中国海警船的行为，称这些海警船在南海阻挡并以水柱喷击驶往一座菲国岛礁进行运补的船只。

随同国务卿布林肯（Antony Blinken）到访奈及利亚的普莱斯在阿布加（Abuja）说：「面对直接威胁到区域和平稳定的这种情势恶化，美国支持盟邦菲律宾。」

普莱斯说，中国的行为「使区域紧张恶化，侵犯了国际法保障的南海航行自由，也破坏了建立在法规基础上的国际秩序」。

普莱斯警告，「菲律宾公共船只若遭受武装攻击」，将启动1951年的美菲共同防御条约。

菲律宾外交部长陆辛（Teodoro Locsin）昨天表示，他已就此事向北京当局表达「愤怒、谴责和抗议」。陆辛说，事件发生于16日，当时菲国船只正要前往南沙群岛仁爱礁（Second Thomas Shoal）进行运补。

中国外交部发言人赵立坚则声称，菲律宾两艘补给船未经中方同意，擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁附近海域。中国海警船依法执行公务，维护中国主权和海上秩序。

© 2021 AFP