中国热门叫车app滴滴申请在美国IPO

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（法新社纽约10日电） 中国网路叫车服务业者滴滴出行申请在美国纽约股票市场上市，是中国科技企业在美中关系紧绷背景下一项高调之举；有报导称，这可能名列今年规模最大首次公开募股（IPO）案。

受欢迎的滴滴出行自2016年打赢与美国优步公司（Uber）在中国市场的争夺战、接管优步的中国子公司之后，就在中国叫车服务市场称霸。

滴滴出行为了在纽约上市，今天向美国监管机关提出申请，以进行价值一亿美元的首次公开募股。彭博（Bloomberg News）指出，一旦股份销售的细节披露，预期金额还会高得多。

滴滴出行IPO是以「小桔快智」（Xiaoju Kuaizhi）公司名义提出申请，可能是今年全球规模最大IPO案之一；有报导提到，募集金额可能多达70亿美元（约新台币约新台币1932亿元）。

申请案内容也显示，滴滴出行去年在2019冠状病毒疾病（Covid-19）相关防疫措施和旅行限制下，亏损了16亿美元（约新台币442亿元）。

不过，随着中国的疫情普遍获得控制，滴滴出行今年1到3月净利达8亿美元。

滴滴出行的服务目前扩及15国，包括俄罗斯和澳洲。根据IPO文件，旗下驾驶超过1500万人。

美中关系正处于紧张状态，其中一项主要争论议题就是科技业。

滴滴出行列出营运面临的持续风险，包括安全、美中关系紧张，以及中国当局在整治部分科技业巨头时可能依反垄断法规采取行动。（译者：曾依璇/核稿：张正芊）

© 2021 AFP