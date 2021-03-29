中国玻璃心 奥斯卡颁奖香港看不到

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（法新社香港29日电） 每年奥斯卡金像奖颁奖典礼全球争睹，无线电视台负责香港地区的转播已逾半世纪，但台方今天证实基于商业考量，今年不提供转播服务。外界疑与反送中纪录片「不割席」入围有关。

无线电视台（TVB）英语频道自1969年起向全港放送这项影坛盛会的实况已行之有年，但TVB的发言人告诉法新社，「我们敲定今年不碰奥斯卡（Oscars），纯粹是出于商业考量的决定」。

第93届奥斯卡金像奖颁奖典礼将在美国洛杉矶时间4月25日晚间揭幕，如今无线电视台确定喊卡，法新社报导说，今年香港将不会有电视台接手。

TVB做此决定前，美国彭博（Bloomberg News）本月稍早曾报导，中共宣传部门已下令，官媒今年淡化处理颁奖典礼，并且不得实况转播。

至于个中原由，一般认为与记录香港反送中的纪录短片「不割席」（Do Not Split）入围，以及华裔导演赵婷（Chloe Zhao）执导的「游牧人生」（Nomadland）获4项提名有关。

赵婷1982年在北京出生，高中时在伦敦就读，后来在美国取得政治学学士和纽约大学电影学士学位。

她的继母是中国着名演员宋丹丹，今年2月底她获颁第78届金球奖最佳导演奖，宋丹丹曾在微博发文祝贺，称继女是「我们家的传奇」。

中国艺文资讯社群平台豆瓣原本已经发布中文版海报并预定4月23日上映，但她曾批评「中国是个充斥谎言的国家」，并说「现在我的国家是美国」被网友起底，目前豆瓣平台已看不到电影海报，影片能否如期上映也是未知。

由于中国严格箝制所有媒体，过去也曾转播奥斯卡金像奖颁奖典礼的中国中央电视台，今年是否比照以往尚未拍板。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP