中国申请国际专利件数再登龙头 扩大领先美国

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（法新社日内瓦2日电） 根据联合国（UN）辖下组织今天发布的报告，中国继2019年挤下美国、成为全球国际专利申请件数最多的国家后，去年在这项科技创新重要指标上又明显扩大领先美国态势。

根据世界智慧财产权组织（WorldIntellectual Property Organisation，WIPO）发布的年度报告，去年2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情虽对全球带来巨大的人命和经济打击，但国际专利申请数量持续强劲增长，尤其以中国为首的亚洲国家成长显着。

报告显示，2020年全球国际专利申请件数达到27万5900件创新高，较2019年增加4%。WIPO总干事邓鸿森告诉记者：「创新力道依旧强健。」

尽管邓鸿森强调，去年申请专利件数主要反映疫情前的创新和发明，因为案件通常要花一年时间才会走完申请程序。但WIPO指出，件数成长仍可视为正面迹象。

WIPO首席经济学家芬克（Carsten Fink）对记者表示：「国际专利申请并未大幅减少，这个事实暗示，即使在疫情期间，企业仍持续投资自身科技的商业化。」不像在2009年全球金融危机期间，国际专利申请件数锐减近5%。

WIPO复杂的国际专利注册系统有数个类项，在最主要的「专利合作条约」（Patent Cooperation Treaty，PCT）项目，中国去年共申请6万8720件专利居冠，比2019年大增逾16%。

这也使得中国比美国多出的国际专利申请件数，由2019年的1000多件暴增至2020年的近1万件。且相比2000年，中国全年申请件数仅782件。芬克指出：「中国国际专利申请数量持续相当快速成长。」

美国去年申请的国际专利件数也较前年增加3%，达到5万9230件。其次由日本、韩国和德国分居排名榜第3、第4和第5名。

WIPO的报告还显示，亚洲如今占全球国际专利申请比重，已由10年前的35.7%跃升至53.7%。

以个别企业来看，中国电信设备业巨擘华为连续第4年摘冠，去年共提出5464件PCT申请；其次是韩国科技业巨头三星（Samsung）的3093件。美国晶片大厂高通（Qualcomm）则以2173件屈居第5。

以产业类区分，电脑科技专利占公布的去年PCT申请最大宗，比例达9.2%；其次依序是数位通讯和医疗科技。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP