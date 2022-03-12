中国画家黄锐展出画作 坚信乌克兰已赢得胜利

（法新社北京12日综合外电报导）中国迄今一直拒绝谴责其盟友俄罗斯发动战争，但中国画家黄锐昨天在一场活动中展出他的画作，坚信乌克兰已赢得胜利。

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这位艺术家告诉法新社，2月24日他听到乌克兰遭到入侵的消息后，暂停手中其他项目，全力投入创作一幅与乌克兰有关的作品。 3天后，「黑月的缺席」（Absence of Black Moon）即告完成，并于昨天在乌克兰和波兰驻北京大使馆联合举办的一场活动中展出。

许多国家驻中国的外交人员，出席了这场名为「共向和平」（Together for Peace）的活动。中国当局拒绝使用「侵略」（invasion）这样的字眼，来描述乌克兰发生的事件。

黄锐是1980年代中国前卫运动的先驱之一，与艺术家艾未未同属一个松散的团体。

他最新的作品画的是黄色和蓝色的乌克兰国旗，被代表俄罗斯的红色和白色线条切割成4块，画中央是个黑色圆圈，指的是中国古籍「易经」。

黄锐说，他已将「易经」的原则运用于军事形势，并得出基辅必胜的结论。

黄锐告诉法新社：「它虽是黑色，但事实上已经有了希望。当人们看到它，便知道即使在最幽暗的时刻，乌克兰也已经赢了。」

「此时此刻，乌克兰正处于深夜。但它是在自己的土地上；它可以工作、思考、梦想。」

过去几周，北京许多西方国家大使馆展示了乌克兰国旗的颜色，以示与乌克兰站在一起。

不过，加拿大大使馆外一张印有乌克兰国旗，以及支持乌克兰信息的海报，被人涂上反北大西洋公约组织（NATO）的标语。 中国呼应俄罗斯克里姆林宫，一再指责北约「东扩」导致俄罗斯和乌克兰之间的紧张情势恶化，同时拒绝批评莫斯科派部队越过边界的决定。 乌克兰驻北京大使馆临时代办列钦斯卡（Zhanna Leshchynska）态度无畏地表示：「乌克兰人民不会放弃。全国上下团结热爱我们的国家。」她说：「我们将一起赢得胜利。」

© 2022 AFP