中国疫情、通膨等疑虑盘旋 亚股走势摇摆

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距离北京冬季奥运开幕只剩3个多月，中国却出现COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta变异株疫情，当局已被迫再度实施严格的管制措施。外界担忧，若中国实施更大范围封锁，将冲击当地经济成长。

另一方面，投资人长久以来对通货膨胀情势的担忧，持续在交易场上投下阴影。油价持续走扬，布伦特（Brent）原油价格涨破每桶86美元，居3年高点；西德州中级原油（WTI）也逼近每桶85美元，是2014年10月以来首见。

所幸过去几周一系列企业财报强健，缓和通膨疑虑。包括亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、三星（Samsung）和微软（Microsoft）等科技业巨擘本周将发布财报，市场会藉此窥探供应链紧绷和物价上涨等因素对企业获利有何冲击。

投资人也将关心这些企业发布的财测，因为内容会反映出企业如何考量央行紧缩货币政策及可能在明年升息等因素。科技企业往往较易受借贷成本升高影响。

麻烦缠身的中国地产业巨擘恒大，传出已在23日期限前支付一笔债券的利息，使得投资人获得亟需的信心提振。不过，恒大在今年结束前还面临其他债务履行期限，是否会违约仍是未知数。

此外，恒大昨天宣布10余个建案已复工，也带给中国股市一些额外鼓舞。但另方面北京宣布，为打击房市炒作，将在部分地区开展房地产税改革试点工作，引发投资人对产业发展的疑虑。

上海股市今天收高0.8%，雪梨、首尔和孟买股市也收红。但东京股市收低0.7%，新加坡、马尼拉、雅加达和曼谷股市同样收跌。香港和台北股市则收在平盘。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP