中国监管单位宣布 立案调查阿里巴巴垄断

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（法新社北京24日电） 中国国家市场监管总局今天表示，已立案展开对阿里巴巴垄断行为的调查。此举让阿里巴巴的股价重挫，让这个中国电商巨擘承受来自公部门更大的压力。

阿里巴巴美股盘后下跌逾3%。官媒人民日报的评论指，本次调查是为引导平台经济健康发展，国家支持的态度不变。

官方媒体报导，人民银行公布，将联同中国银保监会、中国证监会及国家外汇管理局，于近日约谈阿里巴巴旗下的蚂蚁集团，督促指导集团按照市场化及法治化原则，落实金融监管、公平竞争及保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。

蚂蚁集团表示，收到监管部门的约谈通知，将会认真学习和严格遵从监管部门的要求，落实好相关工作。

在上月蚂蚁集团上市遭叫停后，「反垄断」成为内地官方防止民间企业在特定领域坐大的既定政策。

国家市场监管总局市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施「二选一」等涉嫌垄断行为，进行立案调查。「二选一」即网购平台要求与他们合作的电商，不能在其他平台上开售产品，变相是独家代理。

人民日报发表署名文章，指有关行动是互联网领域加强反垄断监管的一项重要举措，是次调查并非意味中国对平台经济鼓励及支持的态度有所改变，而是为了更好地规范及发展平台经济，引导、促进行业健康发展。

此举显示中国官方正向国内最具影响力企业之一的阿里巴巴增强加压力道；阿里巴巴靠革命性地形塑中国电商环境，让创办人马云成为中国头号富商。

官方发布立案查垄断的消息传出后，阿里巴巴的股价今早在香港交易所一开盘就应声下挫5.48%。

© 2020 AFP