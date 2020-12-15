中国禁澳洲煤炭若属实 莫里森：显然违反WTO规范

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（法新社雪梨15日电） 在传出中国禁止输入澳洲煤炭的消息后，澳洲今天谴责中国此举明显违反世界贸易组织（WTO）规范。两国关系进一步紧张。

但澳洲总理莫里森（Scott Morrison）说，北京尚未证实中国官媒的报导。相关报导指出，澳洲价值数以十亿美元计的煤炭出口业，现遭中国非正式封杀。

中国国营民族主义小报「环球时报」13日指出，中国发电厂被指示改买国内煤炭，以及澳洲之外其他国家的煤炭。

莫里森表示：「若情况属实，显然就违反了WTO规范…还违反了我们彼此的自由贸易协定，所以我们希望实情并非如此。」

莫里森说：「我们正尝试厘清。」不过，据传两国间已不存在部长级接触。

中国外交部今天未证实也未否认这项禁令，而是指控澳洲政治人物假装受害、接连含沙射影地控诉中国。

中国外交部发言人汪文斌回击澳洲的批评，表示澳洲近几年把贸易、投资、科技等议题政治化，同时违反市场原则和国际贸易规范。

澳洲与中国的关系正处于1989年六四事件以来的最低谷，北京对澳洲产品祭出多项经济制裁措施。

虽然每项争执都被冠以某技术性问题，但坎培拉（Canberra）当局相信，这些制裁是要报复澳洲在国内与亚太地区回击中国影响力。

© 2020 AFP