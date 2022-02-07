中国窜改「斗阵俱乐部」结局引公愤 腾讯换播原版

（法新社北京7日电） 美国邪典电影「斗阵俱乐部」近日在中国「腾讯视频」上线，结局却遭到「河蟹」窜改，审查版本在网路上引发众怒后，腾讯视频又于本周恢复播出原版结局。

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虽然北京拥有全球数一数二严格的审查制度，当局每年仅允许少数外国电影上映，有时更会大幅删减内容，然而，反转电影结局之举可谓相当罕见。

1999年上映的「斗阵俱乐部」（Fight Club）当年票房虽不出色，却是很多影迷眼中的非主流经典。在电影结尾，艾德华诺顿（Edward Norton）饰演的角色杀死了他臆想出来的另一个自我，也就是布莱德彼特（Brad Pitt）扮演的「泰勒德顿」（Tyler Durden），然后遥望城内大楼一一爆破，暗示他打算颠覆现代文明。

中国的最新版本却描述了全然不同的结局。艾德华诺顿扮演的「叙事者」杀了泰勒后，不再有大楼爆破场景，取而代之的是黑屏和一段文字：「警方迅速侦破整起计画并逮捕所有罪犯，成功阻止炸弹爆炸。」

这个国家公权力胜利的结局引起一些中国观众不解与不满，许多人可能早已看过未经删改的电影版本。

许多网友在社群媒体上表达不满后，腾讯视频本周开始播放「斗阵俱乐部」的原版结尾，该电影的经典大楼爆破结局得以重现。

人权观察组织（Human Rights Watch）将「斗阵俱乐部」结尾遭删减形容为「反乌托邦」（dystopian）的做法。

然而，「斗阵俱乐部」电影原着小说作者巴拉纽克（Chuck Palahniuk）在娱乐新闻网站TMZ的访问中谈到，比起原版电影，中国版本其实更贴近原着。

针对「斗阵俱乐部」先是遭到审查窜改，之后又恢复原版结局，腾讯并未回覆法新社的相关提问。

「斗阵俱乐部」结局重现，也在网路上掀起更多争论。一名中国影迷表示，他对当局的做法感到相当「无言」，他的想法也在社群网站上引起不少共鸣。

© 2022 AFP