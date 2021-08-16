中国经济复苏恐未如预期 亚股普遍收跌

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（法新社香港16日电） 由于中国经济数据疲弱、COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情再起及塔利班在阿富汗胜利，都使投资人感到担忧，亚洲股市今天普遍收跌。

法新社报导，中国国家统计局公布数据显示，国内7月社会消费品零售总额年增8.5%，规模以上工业增加值年增6.4%，两项数据皆低于分析家预期。

中国为对抗最近COVID-19疫情，采取封锁措施及其他行动限制，加上发生一系列致命洪灾，都被视为阻碍经济表现的主因。

与此同时，市场观察家也正关注阿富汗情势进展，武装组织塔利班（Taliban）已在境内20年战争中取得完全军事胜利。

安达（OANDA）资深亚太市场分析师海利（Jeffrey Halley）指出，中国疫情再起使「投资人紧张加剧，尤其是当投资人看到整个地区疫情的演变，从澳洲到新加坡乃至日本，以及这些国家间的各地」。

Interactive Investor市场部门主管韩特（Richard Hunter）提及：「中国经济数据疲软冲击市场情绪，较低的零售及工业生产数据，引人质疑是否能够维持复苏动力。」

韩特表示：「此外，亚洲普遍仍存在一些健康问题，而阿富汗事态发展及对该区域未来产生的影响，使得对于地缘政治的担忧也浮上台面。」

东京股市日经225指数下跌1.62%，收27523.19点；香港恒生指数下挫0.80%，收26181.46点；上海证券交易所综合指数小涨0.03%，收3517.34点。

雪梨、新加坡、台北、威灵顿、雅加达股市也收跌，但孟买及马尼拉股市收涨。

© 2021 AFP